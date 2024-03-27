Число многодетных семей в Москве за 10 лет выросло втрое — Собянин

«Одна из приоритетных групп горожан, получающих поддержку от города, — семьи с детьми. С начала года пособия и социальные выплаты им проиндексированы на 5%. За последнее десятилетие число многодетных семей увеличилось больше чем втрое. Это огромное достижение Москвы. Сейчас в таких семьях растут свыше 500 тыс. детей. Родители получают ежемесячные выплаты, разные компенсации и льготы, право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте и другую поддержку», — написал мэр.