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Число многодетных семей в Москве за 10 лет выросло втрое — Собянин

За последнее десятилетие в столице количество многодетных семей увеличилось в три раза, в них воспитываются более 500 тыс. детей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«Одна из приоритетных групп горожан, получающих поддержку от города, — семьи с детьми. С начала года пособия и социальные выплаты им проиндексированы на 5%. За последнее десятилетие число многодетных семей увеличилось больше чем втрое. Это огромное достижение Москвы. Сейчас в таких семьях растут свыше 500 тыс. детей. Родители получают ежемесячные выплаты, разные компенсации и льготы, право бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте и другую поддержку», — написал мэр.

Он подчеркнул, что в столице работают 18 семейных центров, где оказывают комплексную помощь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Есть служба медиации, в которой опытные специалисты помогают наладить общение и мирно решить возникшие споры.

Квалифицированные услуги детям с нарушениями развития оказываются в пяти особых семейных центрах.

«За последние 13 лет мы многое сделали для решения проблемы сиротства. За это время доля детей, находящихся на воспитании в семьях, выросла в 1,4 раза. Для полноценного развития и социализации детей открыты 12 центров содействия семейному воспитанию, работают проект по имущественной поддержке приемных семей и больше 40 школ приемных родителей», — добавил Собянин.

Он также сообщил, что в городе реализуется ряд важных социальных инициатив. «Одна из них — проект “Давай ДруЖИТЬ!”, который уже больше трех лет исполняет мечты маленьких москвичей, требующих особого внимания и защиты. В марте прошлого года стартовало “Серебряное наставничество”. В рамках проекта горожане старшего возраста из центров московского долголетия проводят время с детьми, которые остались без попечения родителей», — добавил мэр.