Более 1000 пассажиров отдохнули в капсулах для сна на вокзале Новосибирска

Капсульный отель — современное место отдыха для пассажиров в залах ожидания. Гостю выдается подушка, комплект одноразового белья и плед. В капсулах есть отделение для хранения багажа, usb-адаптер для зарядки гаджетов. Капсула рассчитана на одного человека, но возможно размещение одного взрослого с ребенком до 6 лет. Капсулу можно арендовать как на один, так и на несколько часов — цена будет зависеть от продолжительности времени отдыха.