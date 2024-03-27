Пострадавших при теракте в «Крокусе» готовы принять в Сочи

«Те, кто пострадал в теракте, после того, как они получат медицинскую помощь, конечно, обязательно, то количество человек, которое мы сможем, обязательно возьмём на реабилитацию к нам центр в город Сочи, безусловно. Это комплексная работа, мы приглашаем на реабилитацию детей преимущественно с родителями, делаем диагностику полностью медицинскую, нейропсихологическую, потому что при терактах, при военных действиях все равно есть ярко выраженное состояние стресса, на него нужно очень быстро реагировать. Исходя из этого мы расписываем медицинскую и психологическую поддержку, еще реабилитационную».