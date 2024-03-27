Пострадавших при теракте в «Крокусе» готовы принять в Сочи

Губернатор Вениамин Кондратьев ранее заявил, что здравницы Краснодарского края готовы принять на реабилитацию пострадавших в теракте в «Крокус сити холле», открыта «горячая линия» по программам восстановления.
«Те, кто пострадал в теракте, после того, как они получат медицинскую помощь, конечно, обязательно, то количество человек, которое мы сможем, обязательно возьмём на реабилитацию к нам центр в город Сочи, безусловно. Это комплексная работа, мы приглашаем на реабилитацию детей преимущественно с родителями, делаем диагностику полностью медицинскую, нейропсихологическую, потому что при терактах, при военных действиях все равно есть ярко выраженное состояние стресса, на него нужно очень быстро реагировать. Исходя из этого мы расписываем медицинскую и психологическую поддержку, еще реабилитационную».
Она пояснила, что в восстановительную программу входят услуги педиатров, терапевтов, неврологов, специалистов АФК (адаптивная физическая культура), ЛФК (лечебная физическая культура), логопедия, поскольку у некоторых людей, переживших стресс, начинаются проблемы с речью. «Это уже индивидуальная программа для каждого пострадавшего, она будет индивидуально прописываться», — заключила Волянская.
Ранее сочинские власти заявляли, что пострадавших при теракте готовы принять в здравницах и частных гостиницах курорта, список объектов размещения формируется.
Нейроцентр «Ирис» — медицинский центр платных и бесплатных услуг. Центр участвует в благотворительных акциях курорта, второй год подряд там реализуется проект по комплексной реабилитации пострадавших мирных жителей и семей военных из Луганской и Донецкой народных республик «Дети Донбасса».