Курорт федерального значения хотят открыть в Нижегородской области

Курорт федерального масштаба планируют открыть на берегу Волги в Нижегородской области. Популярный пансионат «Татинец», прославившийся в 1990—2000-е годы, готовится к обновлению и трансформации в уникальный загородный комплекс.
По информации Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU, собственник пансионата подготовил проект для реновации здания, который включает в себя гостиничные номера, рестораны, бильярдный клуб, сауну и многие другие удобства. Кроме того, ФОК на территории пансионата может быть преобразован в современный комплекс с тренажерным и спортивным залами, банями и бассейном.
Планируется создание детского тематического парка, универсальной спортивной площадки, горнолыжных трасс для зимнего отдыха и пляжной зоны для летнего отдыха.
Благодаря этим изменениям, пансионат «Татинец» станет привлекательным местом для отдыха как для семей, так и для любителей активного образа жизни.