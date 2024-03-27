Курорт федерального значения хотят открыть в Нижегородской области

По информации Гипермаркета недвижимости GIPERNN.RU, собственник пансионата подготовил проект для реновации здания, который включает в себя гостиничные номера, рестораны, бильярдный клуб, сауну и многие другие удобства. Кроме того, ФОК на территории пансионата может быть преобразован в современный комплекс с тренажерным и спортивным залами, банями и бассейном.