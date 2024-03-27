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В Перми появится памятник бойцам СВО: представлен эскиз монумента

ПЕРМЬ, 27 марта, ФедералПресс. В Перми появится памятник участникам спецоперации. Такое решение было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе города. С инициативой об установке мемориала выступил Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края. Также на совете был представлен эскиз памятника.

«Автором концепции памятника является известный пермский скульптор Алексей Залазаев», — сообщили в пресс-службе мэрии.

На том же заседании члены совета одобрили установку на Аллее Доблести и Славы новых памятных плит известным пермякам.

Как ранее писал «ФедералПресс», предложение об установке памятника, посвященного участникам спецоперации, поступило в общественный совет по топонимике в начале марта. Тогда же на сайте мэрии появилось описание монумента.

Сообщалось, что памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур. Главная фигура основного фасада памятника представляет собой воина-знаменосеца с флагом Христа с текстом «Мы русские, с нами бог», расположенную на возвышенном условном архитектоне разрушенного Мариуполя.

Согласно поступившему предложению, вся композиция будет выполнена в классической бронзе с внутренним стальным каркасом и установлена на гранитном плинте темно-красного цвета.

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