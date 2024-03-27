В Перми появится памятник бойцам СВО: представлен эскиз монумента

ПЕРМЬ, 27 марта, ФедералПресс. В Перми появится памятник участникам спецоперации. Такое решение было принято на заседании общественного совета по топонимике при главе города. С инициативой об установке мемориала выступил Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края. Также на совете был представлен эскиз памятника.