Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение. Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в Telegram. Какой-либо документ в подтверждение своих слов он не предоставил.
Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин (иноагент) весной 2022 года уехали в Израиль. Шоумен неоднократно публично высказывался против военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Минюст внес Максима Галкина в реестр иноагентов. После этого Алла Пугачева попросила также включить ее в этот реестр, поскольку она «солидарна с мужем».
В декабре 2023-го стало известно, что СКР не стал возбуждать уголовные дела в отношении певицы и ее мужа по статье о дискредитации российской армии и вернул материалы в ГУ МВД по Москве. В феврале кубанский депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять у артистов замок по новому закону об имуществе иноагентов.