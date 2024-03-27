Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом

В декабре 2023-го стало известно, что СКР не стал возбуждать уголовные дела в отношении певицы и ее мужа по статье о дискредитации российской армии и вернул материалы в ГУ МВД по Москве. В феврале кубанский депутат Госдумы Дмитрий Гусев призвал МВД проверить, можно ли изъять у артистов замок по новому закону об имуществе иноагентов.