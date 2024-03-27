Магнитные бури в апреле 2024 в Самаре: даты, сколько баллов, как отразятся на здоровье

По сводкам геофизиков, апрель 2024 года будет довольно беспокойным месяцем по части геомагнитных возмущений. Рассказываем подробно, когда и какой силы будут магнитные бури в апреле 2024 года в Самаре и как защитить от них свое здоровье.
Даты магнитных бурь в Самаре в апреле 2024
Всего в апреле 2024 года в Самаре ожидаются пять магнитных бурь разной длительности.
Первая буря силой в три балла ожидается в период с 3 по 5 апреля. Вторая — с 9 по 11 апреля. Третью бурю ждем
В совокупности повышенный геомагнитный фон в апреле 2024 года в Самаре продлится 11 дней. Отметим, 3-балльная буря считается слабой.
Как подготовиться к магнитной буре
3-балльная магнитная буря, как правило, проходит незаметно почти для всех людей. Однако некоторые метеочувствительные самарцы и хроники могут почувствовать недомогание и упадок сил. Может повыситься артериальное давление, а настроение испортиться без объективных на то причин.
Чтобы уменьшить негативное влияние на организм, рекомендуется избегать тяжелых физнагрузок, больше находиться на свежем воздухе, не нарушать режим сна, отказаться от изнурительных авиаперелетов, пить много чистой воды, больше есть фруктов и овощей.
Пожилым людям лучше исключить алкоголь, жирную пищу и избегать переедания. Самарцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует заранее обсудить с лечащими врачами, какие препараты нужно принимать, если их, например, «прихватит» на рабочем месте.
Что такое магнитная буря?
Магнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Оно происходит, когда на Солнце случаются вспышки и в космическое пространство выливается плазма. Она достигает Земли в виде солнечного ветра. Под его воздействием в магнитном поле нашей планеты моментально возникает хаос. Именно поэтому техника во время магнитных бурь может сбоить, а многие люди начинают себя неважно чувствовать.