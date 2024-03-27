Медведь проснулся после зимней спячки в горах Сочи и попал на видео





Ранее «Новая Кубань» сообщала, что была опубликована информация на сайте Кавказского природного биосферного заповедника о том, что медведи начали выходить из зимней спячки в сочинских горах.



Этот процесс обычно происходит с 5 по 10 марта, и за все годы исследований значительных изменений в этой дате не наблюдалось. В настоящее время просыпающиеся медведи начинают терять лишний вес после зимы.