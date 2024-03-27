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Медведь проснулся после зимней спячки в горах Сочи и попал на видео

В горах Красной Поляны замечены первые выходящие из зимней спячки медведи.

Животные сильно исхудали за время зимы, но пока что им трудно найти пищу из-за большого количества снега.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как медведь похудел за время спячки. Это видео было опубликовано в местных пабликах.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что была опубликована информация на сайте Кавказского природного биосферного заповедника о том, что медведи начали выходить из зимней спячки в сочинских горах.

Этот процесс обычно происходит с 5 по 10 марта, и за все годы исследований значительных изменений в этой дате не наблюдалось. В настоящее время просыпающиеся медведи начинают терять лишний вес после зимы.

флора и фауна