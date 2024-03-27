Еще шесть турбокольцевых перекрестков появится в Москве

«По поручению Сергея Собянина мы повышаем безопасность на дорогах города и создаем комфортные условия для поездок. Используем для этого инновационные и проверенные методы. Один из них — “турбированная” разметка. На турбокольцевых перекрестках в Москве аварийность снижается на 15 процентов, а водители проезжают участок быстрее. В ближайшие годы в городе появится еще не менее шести таких перекрестков», — рассказал Максим Ликсутов.