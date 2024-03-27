Еще шесть турбокольцевых перекрестков появится в Москве

«По поручению Сергея Собянина мы повышаем безопасность на дорогах города и создаем комфортные условия для поездок. Используем для этого инновационные и проверенные методы. Один из них — “турбированная” разметка. На турбокольцевых перекрестках в Москве аварийность снижается на 15 процентов, а водители проезжают участок быстрее. В ближайшие годы в городе появится еще не менее шести таких перекрестков», — рассказал Максим Ликсутов.
Инновационную разметку на круговых перекрестках начали наносить на столичных улицах с 2019 года. Она позволяет быстро и с минимальными затратами улучшать условия движения транспорта без расширения дороги. Такая переразметка удобна для всех участников движения, так как снижает аварийность, сокращает время в пути, повышает на 20 процентов пропускную способность перекрестка и делает поездки более комфортными.
Водители при въезде на турбокольцо могут ориентироваться на знаки и заранее занимать нужную полосу. На таких перекрестках нет лишних перестроений, торможений и связанных с этим мелких дорожно-транспортных происшествий. Каждый участник движения понимает, в какой полосе ехать и где можно свернуть. Без путаницы проезд по перекрестку ускоряется, поэтому возникло такое название — турбокольцо.
Сейчас в городе уже 10 таких перекрестков. Один из них находится на пересечении Георгиевского проспекта и Кутузовского шоссе в Зеленограде. С появлением в 2019 году турбокольца проезд стал быстрее и безопаснее. Теперь на каждом направлении водитель делает меньше перестроений, и, соответственно, уменьшается возможность дорожных происшествий.
Особая разметка появилась также на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской, Чертановской и улицы Красного Маяка, улиц Новомарьинской и Братиславской, 2-й Вольской с улицей Инициативной и проспектом Победы, улицы Перовской с Мартеновской, Зеленого проспекта с улицами Молостовых и Сталеваров, Пролетарского проспекта с Кавказским бульваром, улиц Новокосинской и Городецкой, а также на площади Амилкара Кабрала.
В 2024—2025 годах в городе планируется разметить таким образом перекрестки улиц Фестивальной и Онежской, Пресненского Вала и Ходынской улицы, пересечение улиц Саянской и Сталеваров, Городецкой и Салтыковской, а также площадь Ромена Роллана. Кроме того, на пересечении Трикотажного проезда и съезда на МКАД вместе с переразметкой съезда на внутреннюю сторону МКАД взамен одной полосы появятся две — это повысит пропускную способность участка.