В апреле казанцев ждет дополнительный выходной

Жителей Казани в следующем месяце ждет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Ураза-байрама 10 апреля. Соответствующий указ ранее подписал раис РТ Рустам Минниханов.
Продолжительность рабочего дня или смены 9 апреля сокращается на один час согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной РТ.
Напомним, по производственному календарю при пятидневке жители Казани в этом году будут работать 245 дней, а отдыхать 121. Дата празднования Курбан-байрам приходится на 16 июня.