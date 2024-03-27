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В апреле казанцев ждет дополнительный выходной

Это связано с празднованием Ураза-байрама.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Жителей Казани в следующем месяце ждет дополнительный выходной. Это связано с празднованием Ураза-байрама 10 апреля. Соответствующий указ ранее подписал раис РТ Рустам Минниханов.

Продолжительность рабочего дня или смены 9 апреля сокращается на один час согласно ч.1 ст. 95 Трудового кодекса РФ. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной РТ.

Напомним, по производственному календарю при пятидневке жители Казани в этом году будут работать 245 дней, а отдыхать 121. Дата празднования Курбан-байрам приходится на 16 июня.

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