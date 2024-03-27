Концерт «Арии» и лекция о советских триллерах: куда сходить 30−31 марта в Самаре

В предстоящие выходные дни в Самаре погода не будет располагать к прогулкам — будет хоть тепло, но ветрено. А в культурной жизни в Самаре как всегда есть из чего выбрать. Рассказываем подробно, куда сходить и что посмотреть в Самаре
КОНЦЕРТЫ
«Ария».
Когда: 30 марта, 20.00.
Где: КЗ «Сигнал» (ул. Лесная, 23к2).
Билеты: 2300−7000 ₽
Группа «Ария» отправилась в специальный клубный тур с уникальной программой «Это рок!» (16+). В программе — редко исполняемые и незаслуженно забытые композиции всех периодов, что позволит совершить настоящий экскурс в историю группы и еще полнее познакомиться с творческим багажом легендарного коллектива.
Macan.
Когда: 31 марта, 20.00.
Где: ССК «Дворец спорта» (ул. Молодогвардейская, 222).
Билеты: 2200−4500 ₽
Российский певец Macan (Андрей Косолапов) в 2022—2023 годах признан артистом года по версии музыкальной платформы VK Музыка. В Самаре он выступит на самой большой площадке города и споет «Спой», «Юг», «Май», «Asphalt 8».
ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ
«Малыш и Карлсон».
Когда: 30 марта, 11.00.
Где: театр «Витражи» (ДК Железнодорожников, ул. Л. Толстого, 94).
Билеты: 300−1500 ₽
На спектакле «Малыш и Карлсон» (6+) юных зрителей ждет встреча с любимыми героями замечательной книги Астрид Линдгрен, которые предстанут в новых ярких образах. Это чудесная возможность как для детей, так и для взрослых окунуться в мир шалостей и озорных приключений.
«Бременские музыканты».
Когда: 31 марта,
Где: Самарский театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−1200 ₽
Легендарный мюзикл «Бременские музыканты» (0+), созданный по мотивам одноименной сказки братьев Гримм, полюбило не одно поколение детей, а песни из него напевались в самых разных уголках необъятной страны. Сюжет рассказывает об увлекательных приключениях друзей-музыкантов: молодого Трубадура, осла, пса, кота и петуха.
СПЕКТАКЛИ
«Алые паруса».
Когда: 30 марта, 13.00, 18.00.
Где: Самарский драмтеатр (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2000 ₽
«Алые паруса» (12+) — музыкальная феерия, которая возвращает нас к юности, мечтам и первой любви, заставляя верить в то, что чудеса всё-таки случаются. Историю про «Алые паруса» знают, пожалуй, все, и во время спектакля, погружаясь в атмосферу сказки, даже самые серьезные сердца могут растаять, услышав великолепное пение актеров.
«Не от мира сего».
Когда: 30 марта, 18.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 600−800 ₽
Премьера! «Не от мира сего» (12+) — трагедия Александра Островского. Это пронзительная история кроткой женщины, всецело отдающейся любви, судьбе, року, история о прощании и прощении.
«Богатые невесты».
Когда: 31 марта, 18.00.
Где: театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231).
Билеты: 450−1000 ₽
Валентина — сирота, совращенная состоятельным генералом. По истечении нескольких лет он пытается устроить достойно судьбу девушки, перед которой считает себя виноватым. Для этого он выбирает человека скромного, нелюдимого, но с хорошей карьерой. Конечно же появляется «доброжелатель», интрига закручивается, как и отношения героев… 12+
ВЫСТАВКИ И ЭКСКУРСИИ
Выставка «Человек света».
Когда: до 30 мая 2024, 10.00−18.00.
Где: Самарский областной художественный музей (ул. Куйбышева, 92).
Билеты: 200−350 ₽
Художественный музей приглашает на ретроспективную выставку работ Василия Поленова «Человек света», приуроченную к 180-летию со дня рождения великого русского художника. В выставке принимают участие 12 крупных российских музеев.
Экскурсия по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома».
Когда: 31 марта, 16.00.
Где: музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Билеты: 250 ₽
«Заварка» приглашает на обзорную экскурсию по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (6+). Посетители почувствуют себя в роли жителей доходного дома. Гости узнают о советах, которыми пользовались домовладельцы и арендаторы квартир более 100 лет назад.
Экскурсия на сыроварню.
Когда: 30 марта, 10.00.
Где: сбор у пристани «Белуга на Волге».
Билеты: 1100−2600 ₽
«Нестандартные экскурсии» приглашают на программу «Как сыр в масле». Гости поедут на уютную сыроварню в селе Подгоры, попробуют вкусные сорта сыра, поучаствуют в мастер-классе по приготовлению одного из них, вкусно пообедают и прогуляются до женского монастыря.
ЛЕКЦИИ И МАСТЕР-КЛАССЫ
Лекция о советском политическом триллере.
Когда: 30 марта, 17.30.
Где: Музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120).
Билеты: 20 ₽
На 10-й встрече лектория «История жанра в зеркале советского кино» речь пойдет о феномене политического триллера в СССР (12+). Киновед Олег Горяинов расскажет, в чем особенности этого жанра в советских реалиях, и как в остросюжетные истории и детективные загадки просачивались уроки идеологии? Ответы на эти вопросы будут предложены на примере картин «Черное солнце», «Противостояние» и др.
Мастер-класс по мозаике.
Когда: 30 марта, 13.00.
Где: клуб «Все живое» (ул. Ленинградская, 53).
Билеты: 1800 ₽
Творческий клуб «Все живое» приглашает на мастер-класс Алены Медведевой по мозаике. Процесс набора мозаичных «тессер» развивает мелкую моторику, пространственное мышление и координацию движений, что благотворно сказывается на мозговой деятельности. У каждого участника останется красивый памятный сувенир, сделанный своими руками.
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фотопрогулка «Параллельные».
Когда: 30 марта, 15.00.
Где: музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а).
Билеты: 250 ₽
Вместе с Кириллом Гуровым участники попробуют изучить пространство города через его психогеографию и понять, как город влияет на чувства и поведения людей. Исследование пройдет при использовании экспериментального метода. Фотопрогулка пройдет по параллельной от «Заварки» улице. При помощи камеры, через знаки и символы, спрятанные на улице, участники погрузятся в параллельную реальность, в иной, возможно, сказочный мир.