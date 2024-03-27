Концерт «Арии» и лекция о советских триллерах: куда сходить 30−31 марта в Самаре

В предстоящие выходные дни в Самаре погода не будет располагать к прогулкам — будет хоть тепло, но ветрено. А в культурной жизни в Самаре как всегда есть из чего выбрать. Рассказываем подробно, куда сходить и что посмотреть в Самаре 30—31 марта 2024 года.