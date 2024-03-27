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На трассах в Ростовской области установят десять новых дорожных камер

В Ростовской области рассказали, где установят новые дорожные камеры за 68 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области закупят и установят 20 камер фотовидеофиксации. Конкурс на поставку нового оборудования открыли на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает областной центр безопасности дорожного движения. Подрядчика должны определить 3 апреля, дата начала работ — 15 апреля 2024 года. Стоимость контракта 68,8 млн рублей.

На указанные средства требуется поставить 10 дорожных камер (передвижных и мобильных) в Ростов-на-Дону, остальные 10 (стационарные камеры) собираются распределить по региону.

Адреса размещения стационарных дорожных камер:

— 2 км 100 метр — 2 км 900 метр трассы «Северный обход Ростова-на-Дону», Аксайский район;

— 7 км 200 метр — 8 км 200 метр трассы «Северный обход Ростова-на-Дону», Мясниковский район;

— 14 км 500 метр — 14 км 800 метр трассы Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное, Неклиновский район;

— 27 км 100 метр — 27 км 300 метр трассы Самбек — Матвеев Курган — Куйбышево — Снежное, Неклиновский район;

— 7 км 046 метр трассы Миллерово — Луганск" (перекресток с подъездом к поселку Долотино), Миллеровский район;

— 4 км 900 метр трассы Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск" (перекресток с подъездом к хутору Островский), Аксайский район;

— 106 км 100 метр — 16 км 800 метр трассы Котельниково — Песчанокопское" (перекресток с трассой Семикаракорск — Красноармейский), Орловский район;

— 124 км — 125 км трассы Котельниково — Песчанокопское", Орловский район;

— 79 км 650 метр трассы Шахты — Цимлянск" (перекресток с трассой Константиновск — Тацинская), Константиновский район;

— 23 км 400 метр — 23 км 600 метр трассы Новочеркасск — Каменоломни" (пешеходный переход), Октябрьский район.

ГИБДД