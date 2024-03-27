Кузбассовцев с сахарным диабетом до 23 лет бесплатно обеспечат датчиками

Кузбасское правительство сообщило, что депутаты внесли изменения в региональный закон об обеспечении детей с сахарным диабетом I типа системами непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Теперь датчики бесплатно получат кузбассовцы до 23 лет.
«Эти датчики дорогостоящие, но они будут предоставляться бесплатно кузбассовцам с сахарным диабетом, если они учатся очно в образовательной организации», — отметил Сергей Цивилев.
Действующий закон был принят в 2022 году, и по нему системы мониторинга получали лишь несовершеннолетние. Стоимость системы НМГ достигает 200 тысяч рублей в год.
Сахарный диабет — это группа хронических заболеваний, основным признаком которых является повышение уровня глюкозы в крови, что повышает риск развития других болезней, грозит нарушением функций почек, нервной и сердечно-сосудистой систем. Врач «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Ирина Кожинова, объясняла «АиФ в Кузбассе», возможна ли профилактика и почему люди заболевают.