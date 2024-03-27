После недельного рейда из Калининградской области выдворят 18 мигрантов

Всего выявлено 55 нарушений миграционного законодательства, возбуждено три уголовных дела. Девять человек незаконно осуществляли трудовую деятельность. В ходе спецоперации «Анаконда» проверялись места массового пребывания и работы предполагаемых нарушителей миграционного законодательства. Одновременно с этим выявлялись факты контрабанды и незаконной миграции. Кроме того, проводились проверки на предмет незаконного провоза огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Отметим, в ходе подобных рейдов правоохранителей также находятся людей, которые скрываются от следствия и суда или же уклоняются от уголовного наказания.