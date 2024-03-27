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В Казани до 13 мая продлили ограничение движения на улицах Сыртлановой и Мавлютова

На участке продолжается реконструкция водопровода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани продлили ограничение движения транспорта на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. На участке продолжается реконструкция водопровода, сообщили в комитете внешнего благоустройства исполкома города.

До 13 мая частично закрыта проезжая часть по ул. Сыртлановой вблизи пересечения с улицей Хусаина Мавлютова, а также в районе дома № 17 по ул. Х. Мавлютова. Также частично закрыта проезжая часть по ул. Х. Мавлютова в районе дома № 17е корп.3, а вблизи здания № 17е корп.2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.

Напомним, информация о закрытии движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.