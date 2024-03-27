В Казани до 13 мая продлили ограничение движения на улицах Сыртлановой и Мавлютова

До 13 мая частично закрыта проезжая часть по ул. Сыртлановой вблизи пересечения с улицей Хусаина Мавлютова, а также в районе дома № 17 по ул. Х. Мавлютова. Также частично закрыта проезжая часть по ул. Х. Мавлютова в районе дома № 17е корп.3, а вблизи здания № 17е корп.2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.