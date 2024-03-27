Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим работы с 1 апреля

Теперь с понедельника по субботу она будет функционировать с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:00. Еженедельно по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00 фуникулер будет закрываться на регламентные работы.