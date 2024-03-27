Нижегородская канатная дорога переходит на летний режим работы с 1 апреля

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором переходит на летний режим работы с 1 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.
Теперь с понедельника по субботу она будет функционировать с 6:45 до 22:00, в воскресенье и праздничные дни — с 9:00 до 22:00. Еженедельно по понедельникам и четвергам с 10:45 до 13:00 фуникулер будет закрываться на регламентные работы.
Ранее канатная дорога работала по зимнему времени, а именно с понедельника по четверг с 6:45 до 21:00, остальное — без изменений.
Ранее сообщалось, что акции компании «Нижегородские канатные дороги» передадут в госсобственность. В настоящее время правительство Нижегородской области закупает новые кабины для увеличения пропускной способности канатной дороги.