В Волгоградской области вода в реке Медведица поднялась на 35 см за сутки

Накануне глава района Александр Шевченко поделился в Telegram, что местный отдел мобилизационной работы, защиты гостайны и ГО и ЧС постоянно мониторит обстановку, связанную с весенним половодьем. Медведица еще полностью не вскрылась, таяние льда на ней продолжается. Однако до критических отметок далеко.