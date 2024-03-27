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В Волгоградской области вода в реке Медведица поднялась на 35 см за сутки

Полностью река еще не вскрылась, таяние льда на ней продолжается, однако до критических отметок далеко.

Уровень воды в реке Медведице на территории Жирновского района зафиксировали утром 27 марта на уровне 1.45 метра. За сутки она поднялась на 35 сантиметров, сообщает riac34.ru.

Накануне глава района Александр Шевченко поделился в Telegram, что местный отдел мобилизационной работы, защиты гостайны и ГО и ЧС постоянно мониторит обстановку, связанную с весенним половодьем. Медведица еще полностью не вскрылась, таяние льда на ней продолжается. Однако до критических отметок далеко.

Ранее в дежурно-диспетчерской службе Центра управления и связи vlg.aif.ru подтвердили, что в целом на территории региона сезонный паводок проходит без потрясений.