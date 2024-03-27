В Волгоградской области вода в реке Медведица поднялась на 35 см за сутки

Уровень воды в реке Медведице на территории Жирновского района зафиксировали утром 27 марта на уровне 1.45 метра. За сутки она поднялась на 35 сантиметров, сообщает riac34.ru.
Накануне глава района Александр Шевченко поделился в Telegram, что местный отдел мобилизационной работы, защиты гостайны и ГО и ЧС постоянно мониторит обстановку, связанную с весенним половодьем. Медведица еще полностью не вскрылась, таяние льда на ней продолжается. Однако до критических отметок далеко.
Ранее в дежурно-диспетчерской службе Центра управления и связи vlg.aif.ru подтвердили, что в целом на территории региона сезонный паводок проходит без потрясений.