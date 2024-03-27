Омбудсмен рассказала об уровне бедности в Петербурге

В Петербурге уровень бедности населения — один из самых низких в России. Об этом 27 марта рассказала уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в рамках отчета о своей работе за 2023 год перед Заксобранием.



«Уровень бедности в Санкт-Петербурге составляет 5%. И этот показатель один из самых низких в России», — рассказала омбудсмен.



Ранее уполномоченный сообщила, что в 2023 году в городе убыль населения по естественным причинам выше, чем в более ранние годы.