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Омбудсмен рассказала об уровне бедности в Петербурге

Уровень бедности в Петербурге в 2023 году составил 5%

В Петербурге уровень бедности населения — один из самых низких в России. Об этом 27 марта рассказала уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова в рамках отчета о своей работе за 2023 год перед Заксобранием.

«Уровень бедности в Санкт-Петербурге составляет 5%. И этот показатель один из самых низких в России», — рассказала омбудсмен.

Ранее уполномоченный сообщила, что в 2023 году в городе убыль населения по естественным причинам выше, чем в более ранние годы.

демография