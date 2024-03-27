Названа причина переноса торжественного открытия «Геленджик Арена»

Открытие культурно-делового центра «Геленджик Арена» на Черноморском побережье перенесено на неопределенный срок. Причина — трагические события в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье 22 марта, сообщает ИА KrasnodarMedia, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.
— Горе коснулось многих семей россиян, по всей стране продолжаются траурные мероприятия. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате непостижимой трагедии. Все билеты, приобретенные ранее на мероприятия, будут действительны на новые даты, — уточнили в пресс-службе «Геленджик Арена».
Пока новая дата открытия не сообщается, о ней объявят дополнительно.
Первоначально открытие (16+) современной культурно-деловой площадки в Геленджике анонсировалось на 30 марта. На торжественной церемонии должны были выступить: Кубанский казачий хор, оркестр «Золотой век», Дмитрий Маликов, Пелагея, Михаил Башкатов. Как заявляла администрация центра, все средства от продажи билетов планировалось направить на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»..
Организаторы церемонии заверили, что после переноса открытия благотворительный характер концерта сохранится.
«Геленджик Арена» — первый ультрасовременный культурно-деловой центр на Черноморском побережье, включающий два зала-трансформера для проведения концертов и конференций, бизнес-центр, выставочные пространства, парк, рестораны и кафе. Общая площадь комплекса на западном берегу Геленджикской бухты превышает 14 тысяч кв. метров.