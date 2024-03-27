Названа причина переноса торжественного открытия «Геленджик Арена»

Пока новая дата открытия не сообщается, о ней объявят дополнительно.



Первоначально открытие (16+) современной культурно-деловой площадки в Геленджике анонсировалось на 30 марта. На торжественной церемонии должны были выступить: Кубанский казачий хор, оркестр «Золотой век», Дмитрий Маликов, Пелагея, Михаил Башкатов. Как заявляла администрация центра, все средства от продажи билетов планировалось направить на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»..