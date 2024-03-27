Дневную прогулку барсука засняла фотоловушка Нижне-Свирского заповедника

«Один из барсуков, вышедший после зимнего сна, прогулялся мимо фотоловушки в дневное время и показал себя во всей красе», — рассказали в заповеднике.
Напомним, первый выход барсука после зимнего сна фотоловушка запечатлела 14 марта.
Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника сняла прогулку одного из барсуков.
«Один из барсуков, вышедший после зимнего сна, прогулялся мимо фотоловушки в дневное время и показал себя во всей красе», — рассказали в заповеднике.
Напомним, первый выход барсука после зимнего сна фотоловушка запечатлела 14 марта.