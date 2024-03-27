Проезд в плацкартном вагоне для калининградцев подорожал на 28,7%

На второй позиции поездки в Египет, ставшие дороже на 28,38%. Третье место занимает проезд в плацкартном вагоне нефирменного поезда, подорожавший на 28,25%. На четвёртом — проезд в купейном вагоне фирменного поезда (+21,33%). Замыкают пятёрку поездки на Черноморское побережье (+17,11%).
В феврале по сравнению с январём наиболее значительное снижение цен на поездки в Беларусь (-13,27%). На второй позиции проживание в гостиницах категории 2* (-11,65%). Проведение общего анализа крови снизилось в цене на 0,68%. Проживание в гостинице категории 3* стало дешевле на 0,17%, плата за пользование потребительским кредитом — на 0,10%.
По значениям повышения цен в сравнении с февралём 2023 года первое место в первой пятёрке занимает наём жилых помещений в государственном и муниципальном фондах (+102,30%). На второй позиции, поездки в Беларусь подорожавшие на 50,39%. Пересылка внутри России простой посылки массой 1−2 кг на третьем месте (+47,10%). На четвёртом — проезд в плацкартном вагоне фирменного поезда (+44,15%). Замыкает пятёрку проезд в плацкартном вагоне нефирменного поезда (+43,62%).
По итогам понижения цен по сравнению с февралём 2023 года на первом месте годовая стоимость полиса КАСКО, подешевевшая на 12,90%. На втором месте годовая стоимость полиса ОСАГО (- 8,33%). На третьем — проживание в гостинице 2* (- 4,31%), на четвёртом — поездки в ОАЭ (- 2,00%). Услуги организатора торжеств на пятой позиции (- 1,72%), сообщает Калининградстат.