Проезд в плацкартном вагоне для калининградцев подорожал на 28,7%

В феврале по сравнению с январём наиболее значительное снижение цен на поездки в Беларусь (-13,27%). На второй позиции проживание в гостиницах категории 2* (-11,65%). Проведение общего анализа крови снизилось в цене на 0,68%. Проживание в гостинице категории 3* стало дешевле на 0,17%, плата за пользование потребительским кредитом — на 0,10%.