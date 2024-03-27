В МЧС назвали затороопасные участки на реках Красноярского края

На участке на Енисее от Казачинского до устья Подкаменной Тунгуски, где вследствие температурных перепадов в зимний период, срыва кромки льда, нарушения структуры льда и образования торосов, существует высокий риск подтопления прибрежных территорий при образовании заторов, — добавили в ведомстве.