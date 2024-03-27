В МЧС назвали затороопасные участки на реках Красноярского края

Назвали они наиболее затороопасные участки на реках региона:
- р. Кан (Зеленогорск, Канск, с. Хомутово, Ирбейский район, с. Подояйск, Канский район);
- р. Чулым (с. Старые Бирилюссы, Бирилюсский район, с. Сучково, Большеулуйский район);
- р. Туба (с. Тотино, Минусинский район);
- р. Енисей (с. Ворогово, Туруханский район).
На участке на Енисее от Казачинского до устья Подкаменной Тунгуски, где вследствие температурных перепадов в зимний период, срыва кромки льда, нарушения структуры льда и образования торосов, существует высокий риск подтопления прибрежных территорий при образовании заторов, — добавили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, вскрытие Енисея ото льда ожидается 14 апреля — 9 июня. И это на 2—4 дня позже среднемноголетних сроков. Вскрытие рек Туба, Мана, Кан, Чулым —