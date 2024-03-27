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На Невском проспекте отремонтируют 85 зданий в течение четырех лет

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о начале реставрационных работ в центре города. Правительство Северной столицы сделает особый акцент на ремонте крыш и фасадов на Невском проспекте. Работы планируют закончить в 2028 году. За это время специалисты Жилищного комитета, КГИОП и Комитета по градостроительству отреставрируют 85 зданий.

Источник: МК.RU Санкт-Петербург

Также известно, что до конца этого года более 40 фасадов и 30 кровель на Старо-Невском проспекте обретут обновленный вид. Администрация города уже утвердила первые десять адресов. Работы начнутся на Невском проспекте, 3, 11/2, 18, 29−31, 53 и 63, а также на Малой Садовой улице, 3/54, Пушкинской улице, 1/77, 2/79, и Владимирском проспекте, 1/47. Известно, что на реализацию программы «Невский проспект» выделили 2,5 миллиарда рублей.

В сердце Северной столицы планируется провести масштабный ремонт, чтобы придать главной магистрали города обновленный вид. Это приурочено к 80-летию возвращения Невскому проспекту его исторического названия.

Помимо реставрационных работ, город уделяет большое внимание развитию инфраструктуры. Накануне Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга подписал контракт на строительство Большого Смоленского моста с АО «Дороги и мосты». Согласно документации, проект должны завершить к 2029 году. К этому времени в черте города появится разводной мост в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай.

архитектура
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