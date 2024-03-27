На Невском проспекте отремонтируют 85 зданий в течение четырех лет

Также известно, что до конца этого года более 40 фасадов и 30 кровель на Старо-Невском проспекте обретут обновленный вид. Администрация города уже утвердила первые десять адресов. Работы начнутся на Невском проспекте, 3, 11/2, 18, 29−31, 53 и 63, а также на Малой Садовой улице, 3/54, Пушкинской улице, 1/77, 2/79, и Владимирском проспекте, 1/47. Известно, что на реализацию программы «Невский проспект» выделили 2,5 миллиарда рублей.