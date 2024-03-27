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В Крыму 4 апреля изменится расписание движения электричек

Изменения связаны с ремонтом железнодорожных путей.

В Крыму 4 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).

— В связи с ремонтом на станции Владиславовка и перегоне Владиславовка — Петрово 4 апреля 2024 года пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на некоторых участках пригородные электрички отменены, однако введены дополнительные поезда и автобусы для подвоза пассажиров. Подробнее о корректировках в расписании можно узнать на сайте ЮППК. Пассажиров просят учитывать данные изменения при планировании поездок.

РЖД