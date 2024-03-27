В Крыму 4 апреля изменится расписание движения электричек

В Крыму 4 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
— В связи с ремонтом на станции Владиславовка и перегоне Владиславовка — Петрово 4 апреля 2024 года пригородные поезда ЮППК будут курсировать по измененному графику, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на некоторых участках пригородные электрички отменены, однако введены дополнительные поезда и автобусы для подвоза пассажиров. Подробнее о корректировках в расписании можно узнать на сайте ЮППК. Пассажиров просят учитывать данные изменения при планировании поездок.