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Запрет на движение большегрузов ввели в Волгоградской области с 1 по 30 апреля

Для грузовиков с нагрузкой на ось более 5 тонн ограничат движение в апреле 2024 на дорогах Волгоградской области.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы сохранить дороги Волгоградской области от разрушения, в регионе с 1 по 30 апреля 2024 года вводят временные ограничения движения для большегрузов. Транспорт с нагрузкой на ось более 5 тонн не пустят на автодороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства.

— Исключением станут автомобильные дороги 3-я Продольная магистраль и мостовой комплекс Волжской ГЭС, — сообщили в облкомдортрансе.

При этом весенние ограничения не коснутся пассажирских автобусов, а также довольно большого количества грузовиков, которые перевозят пищевые продукты, животных, лекарства, топливо, почту, семена и удобрения. Также сделают исключения для транспорта с грузом для ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧП, дорожной техники и материалов, военных машин.