Кузбасские депутаты увеличили объём расходов бюджета на 16,2 млрд рублей

Кузбасские депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и увеличили объём расходов бюджета в этом году на 16,2 млрд рублей. Бюджет составил 324,3 млрд, доходная часть выросла на 9,8 млрд — до 257,1 млрд.
«Увеличение расходов на госпрограммы позволило повысить зарплаты работников бюджетной сферы с 1 марта текущего года на 7,7%. Решение принято в интересах 190 тысяч кузбассовцев. За последние полгода это уже третье повышение, предыдущая индексация была в декабре», — сказал Сергей Цивилев.
Средства на увеличение зарплат бюджетников были зарезервированы в бюджете заранее. Правда, разница доходов между работниками скорой и работниками поликлиник остаётся большой, и фельдшеры даже собирают подписи для увеличения соцвыплат.
7,3 млрд рублей планируется дополнительно потратить на покупку льготных лекарств и материально-техническую базу медицинских организаций. На систему образования предусмотрено 4,9 млрд рублей. Ещё 3,3 млрд направят на модернизацию коммунальной инфраструктуры и дороги.
1,9 млрд выделят на помощь многодетным семьям. На 1,4 млрд рублей увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилья.