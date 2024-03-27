Кузбасские депутаты увеличили объём расходов бюджета на 16,2 млрд рублей

Кузбасские депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и увеличили объём расходов бюджета в этом году на 16,2 млрд рублей. Бюджет составил 324,3 млрд, доходная часть выросла на 9,8 млрд — до 257,1 млрд.