В Красноярске бар «Элтон» прекратит работу после провокационной вечеринки

В субботу глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что «в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества». Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД.