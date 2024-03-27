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В Красноярске бар «Элтон» прекратит работу после провокационной вечеринки

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости. Бар «Элтон», где прошла провокационная вечеринка в честь Дня защитника Отечества, прекращает свою работу в Красноярске, сообщил РИА Новости создатель сети баров Денис Шилов.

Источник: РИА Новости

В субботу глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина разместила у себя в Telegram-канале ролик с видео вечеринки в честь 23 февраля. На нем мужчина, переодетый в женщину и костюм в стиле милитари, исполняет военную песню. Под роликом Мизулина написала, что «в Красноярске ЛГБТ*-бар не только не закрылся, но и провел провокационную вечеринку в День защитника Отечества». Мизулина пообещала по данному инциденту обратиться в МВД.

В краевом ГУМВД сообщили, что в отношении владельца клуба проводится проверка, кроме того, оперативники главка совместно с росгвардейцами нагрянули в бар, проведена проверка на наличие запрещённых предметов и веществ, проверена реализуемая алкогольная продукция.

«Закрываемся, потому что нет возможности работать в таком режиме. Причина в первую очередь то, что мы не можем обеспечивать безопасность гостей и сотрудников».

сказал Шилов

По его словам, заведение проработало в Красноярске 1,5 года.

*Движение, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму.