ЦОФ «Кузнецкая» посетили экологи, журналисты и новокузнечане

За последние пять лет ЦОФ «Кузнецкая» направила 110 млн рублей на природоохранные мероприятия. Были отремонтированы три сушильных агрегата. Проведена замена дымососов, питателей, сушильных барабанов, что позволило снизить выбросы в атмосферу более чем на 50 тонн. В 2022 году для осуществления оперативного контроля работы систем обеспечения безопасности и технологических параметров цехов сушки, флотации, системы аэрогазового контроля, работы основного технологического оборудования на предприятии была введена в эксплуатацию автоматизированная система «Видеостена». Затраты на ее приобретение составили 3 млн рублей. Ввод в эксплуатацию установки пылеподавления и создания «туманных завес» на угольных складах позволил снизить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на 98%. На ЦОФ «Кузнецкая» осуществляется тщательный производственный контроль, работают санитарно-экологические лаборатории.