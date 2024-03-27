ЦОФ «Кузнецкая» посетили экологи, журналисты и новокузнечане

Председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, журналисты, представители общественного экологического совета и городского Совета народных депутатов побывали на центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Кузнецкая» Распадской угольной компании (РУК). Участникам экотура рассказали о природоохранных мероприятиях, проведенных в рамках федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», и о работе предприятия при режимах неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).
ЦОФ «Кузнецкая» является старейшей фабрикой Кузбасса. Свою работу она начала в 1966 году. За время эксплуатации на предприятии была проведена модернизация отделений сушки, флотации, углеприема и погрузки. Благодаря внедрению инновационного оборудования и технологий удалось минимизировать негативное влияние предприятия на экологию.
За последние пять лет ЦОФ «Кузнецкая» направила 110 млн рублей на природоохранные мероприятия. Были отремонтированы три сушильных агрегата. Проведена замена дымососов, питателей, сушильных барабанов, что позволило снизить выбросы в атмосферу более чем на 50 тонн. В 2022 году для осуществления оперативного контроля работы систем обеспечения безопасности и технологических параметров цехов сушки, флотации, системы аэрогазового контроля, работы основного технологического оборудования на предприятии была введена в эксплуатацию автоматизированная система «Видеостена». Затраты на ее приобретение составили 3 млн рублей. Ввод в эксплуатацию установки пылеподавления и создания «туманных завес» на угольных складах позволил снизить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду на 98%. На ЦОФ «Кузнецкая» осуществляется тщательный производственный контроль, работают санитарно-экологические лаборатории.
В 2024 году стартовал инвестпроект по замыканию водно-шламовой системы. Он включает приобретение, установку и монтаж комплекса оборудования для обезвоживания отходов флотации. Система оказывается минимальное воздействие на природу, так как вся вода циркулирует внутри фабрики. Реализация проекта продлится до 2027 года. Кроме того, до 2026 года планируется заменить газоочистное оборудование фабрики.
ЦОФ «Кузнецкая» заключила договор с гидрометобсерваторией на оповещение в периоды режимов НМУ. При 1, 2 или 3-м режимах предприятие переходит на снижение производительности котельной, труб-сушилок и технологического оборудования, сокращение расхода топлива котельной и сушки, объема концентрата, поступающего на склад, а также объема сварочных работ и резки. Также в этот период будет производиться лабораторный контроль на организованных источниках.
Распадская угольная компания реализует социально и экологически значимые инициативы, направленные на повышение качества жизни в регионе.
Реклама ПАО Распадская.