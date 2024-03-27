В Уфе водитель высадил четверых детей из автобуса

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в декабре прошлого года водитель автобуса, следовавший по муниципальному маршруту «Максимовка-Семейный торговый центр “Мега-Уфа”, высадил четверых детей на проезжей части в поселке Максимовка. Причиной стало то, что водитель отказывался принять оплату банковской картой.
«По инициативе прокуратуры района водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (“принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего”) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.
Также в адрес директора организации-перевозчика было внесено представление о недопустимости подобных нарушений впредь.