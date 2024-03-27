В Уфе водитель высадил четверых детей из автобуса

«По инициативе прокуратуры района водителя автобуса привлекли к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ (“принудительная высадка из автобуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда и следующего без сопровождения совершеннолетнего”) в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.