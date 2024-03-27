В апреле в Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Отмечается, что в первой декаде апреля средняя температура воздуха будет выше нормы на 1−3 градусов. Ночью температура будет варьироваться от −2… +3 до +2… +7 градусов, днем от +3… +8 до +13… +18 градусов. Синоптики прогнозируют смешанные осадки с порывистым ветром.