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В апреле в Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Новосибирскими синоптиками составлен предварительный прогноз погоды на апрель.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

Отмечается, что в первой декаде апреля средняя температура воздуха будет выше нормы на 1−3 градусов. Ночью температура будет варьироваться от −2… +3 до +2… +7 градусов, днем от +3… +8 до +13… +18 градусов. Синоптики прогнозируют смешанные осадки с порывистым ветром.

Во второй декаде апреля температура будет днем будет составлять +5… +10 градусов. Осадки около нормы.

В третьей декаде месяца температура воздуха составит 0… +5 градусов, в отдельные дни +12… +17 градусов. Синоптики прогнозируют осадки около нормы.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Вознесенский собор в Новосибирске съехались сотрудники национальной гвардии.