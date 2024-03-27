В апреле в Новосибирской области ожидается потепление до +18 градусов

Отмечается, что в первой декаде апреля средняя температура воздуха будет выше нормы на 1−3 градусов. Ночью температура будет варьироваться от −2… +3 до +2… +7 градусов, днем от +3… +8 до +13… +18 градусов. Синоптики прогнозируют смешанные осадки с порывистым ветром.
Во второй декаде апреля температура будет днем будет составлять +5… +10 градусов. Осадки около нормы.
В третьей декаде месяца температура воздуха составит 0… +5 градусов, в отдельные дни +12… +17 градусов. Синоптики прогнозируют осадки около нормы.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Вознесенский собор в Новосибирске съехались сотрудники национальной гвардии.