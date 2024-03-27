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Жители Петербурга стали реже рожать и умирать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 марта, ФедералПресс. Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова выступила с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод человека в заксобрании Северной столицы. Она отметила, что численность постоянного населения в Петербурге снизилась.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«По оперативным данным, численность постоянного населения в Петербурге несколько снизилась и составила 5 млн 598 тысяч человек».

заявила Агапитова

Она уточнила, что продолжает сокращаться рождаемость. Новорожденных появилось на две с лишним тысячи меньше, чем год назад. Смертность по сравнению с прошлым годом также сократилась. Однако убыль населения по естественным причинам оказалась выше, чем в предыдущий год.

Кроме того, Агапитова отметила, что за прошедший год в Северной столице стали чаще разводиться и реже заключать браки.

Напомним, что ежегодно количество населения на Северо-Западе России снижается.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что известно о кандидате на пост нового омбудсмена в Петербурге Светлане Агапитовой.

права человека