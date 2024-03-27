Жители Петербурга стали реже рожать и умирать

Она уточнила, что продолжает сокращаться рождаемость. Новорожденных появилось на две с лишним тысячи меньше, чем год назад. Смертность по сравнению с прошлым годом также сократилась. Однако убыль населения по естественным причинам оказалась выше, чем в предыдущий год.