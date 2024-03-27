Жители Петербурга стали реже рожать и умирать

«По оперативным данным, численность постоянного населения в Петербурге несколько снизилась и составила 5 млн 598 тысяч человек».
Она уточнила, что продолжает сокращаться рождаемость. Новорожденных появилось на две с лишним тысячи меньше, чем год назад. Смертность по сравнению с прошлым годом также сократилась. Однако убыль населения по естественным причинам оказалась выше, чем в предыдущий год.
Кроме того, Агапитова отметила, что за прошедший год в Северной столице стали чаще разводиться и реже заключать браки.
Напомним, что ежегодно количество населения на Северо-Западе России снижается.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что известно о кандидате на пост нового омбудсмена в Петербурге Светлане Агапитовой.