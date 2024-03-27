Первый случай укуса клеща зафиксирован в Волгоградской области в 2024 году

В среду, 26 марта, Роспотребнадзор сообщил о первом в 2024 году случае укуса клеща в Волгоградской области. Жителям напоминают о том, что они являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе Крымской геморрагической лихорадки, клещевого боррелиоза, туляремии, лихорадки Ку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с приходом теплых дней необходимо соблюдать правила безопасности.
На природе нужно использовать инсектоакарицидные препараты. Одеваться стоит так, чтобы клещи не могли попасть на кожу. Лучше использовать светлую и однотонную одежду. Стоит иногда осматривать себя. Нельзя ложиться на траву.
Если клещ все-таки укусил, необходимо сразу же обратиться к врачу. Насекомое отправят на исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» (адрес: Волгоград, ул. Ангарская, д. 13Б. Телефонный номер: 36−25−71).