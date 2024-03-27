Первый случай укуса клеща зафиксирован в Волгоградской области в 2024 году

В среду, 26 марта, Роспотребнадзор сообщил о первом в 2024 году случае укуса клеща в Волгоградской области. Жителям напоминают о том, что они являются переносчиками опасных заболеваний, в том числе Крымской геморрагической лихорадки, клещевого боррелиоза, туляремии, лихорадки Ку. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, с приходом теплых дней необходимо соблюдать правила безопасности.