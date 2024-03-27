ЦОДД рекомендовал москвичам пересесть на метро

До этого стало известно, что с 20 апреля на юге, юго-востоке и западе столицы откроются еще пять новых выделенных полос для городского транспорта. По участкам, где появятся выделенки, проходит 27 маршрутов наземного городского транспорта. В будни по ним совершается больше 80 тысяч поездок.