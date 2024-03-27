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На 59-ом году жизни скончался известный новокузнецкий хоккейный тренер

Сергей Парфенёнок тренировал команды школы «Металлург» различных возрастов, Юниорской хоккейной лиги, фарм-клуба, региональных сборных.

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», на 59-ом году жизни ушёл из жизни Сергей Парфенёнок. Он был известным новокузнецким хоккейным тренером, который начал работать в роли наставника с 1988 года.

«Сергей Анатольевич тренировал команды школы “Металлург” различных возрастов, Юниорской хоккейной лиги, фарм-клуба, региональных сборных. Его воспитанники становились серебряными и бронзовыми призёрами Молодёжной хоккейной лиги в составе команды “Кузнецкие Медведи”. Под руководством тренера в школе “Металлург” занимался будущий обладатель Кубка Гагарина Артём Чернов, а также выступающие в НХЛ Сергей Бобровский и Кирилл Капризов», — пишут сотрудники хоккейного клуба.

Они добавляют, что после завершения работы тренером Парфенёнок стал директором новокузнецкой спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, и выражают соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Сергея Анатольевича.