На 59-ом году жизни скончался известный новокузнецкий хоккейный тренер

Как сообщает пресс-служба ХК «Металлург», на 59-ом году жизни ушёл из жизни Сергей Парфенёнок. Он был известным новокузнецким хоккейным тренером, который начал работать в роли наставника с 1988 года.
«Сергей Анатольевич тренировал команды школы “Металлург” различных возрастов, Юниорской хоккейной лиги, фарм-клуба, региональных сборных. Его воспитанники становились серебряными и бронзовыми призёрами Молодёжной хоккейной лиги в составе команды “Кузнецкие Медведи”. Под руководством тренера в школе “Металлург” занимался будущий обладатель Кубка Гагарина Артём Чернов, а также выступающие в НХЛ Сергей Бобровский и Кирилл Капризов», — пишут сотрудники хоккейного клуба.
Они добавляют, что после завершения работы тренером Парфенёнок стал директором новокузнецкой спортивной школы олимпийского резерва по хоккею, и выражают соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам Сергея Анатольевича.