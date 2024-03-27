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В Самарской области прогнозируются сильный ветер, снег и гололедица 28 марта

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сильного ветра и снега.

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Источник: Комсомольская правда

В четверг, 28 марта, в Самарской области снова ожидаются сильный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. В большинстве районов ночью и утром прогнозируется усиление северного и северо-западного ветра с порывами 15−20 м/с, возможно налипание мокрого снега, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В такую погоду рекомендуется быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, боковой интервал и увеличить дистанцию. Лучше избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

При усилении ветра также не стоит выходить из зданий. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах. Машину в непогоду лучше поставить в гараж или же вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, мощный ливень накрыл Самару в конце марта 2024. Из-за этого дороги затопило, машины утонули, толпы на остановках. В Тольятти круглосуточно откачивают воду после сильного дождя. Почти 2000 кубометров воды откачали в Самаре за сутки.