Репетиции парада Победы начинаются в Екатеринбурге: список перекрытий

Репетиции, в том числе с участием военной техники, запланированы на 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. В эти дни с 7:40 до 9:30 будет закрыто движение по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.