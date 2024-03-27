Репетиции парада Победы начинаются в Екатеринбурге: список перекрытий

Репетиции, в том числе с участием военной техники, запланированы на 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля. В эти дни с 7:40 до 9:30 будет закрыто движение по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.
В эти же дни, как уточняет мэрия, с 9:00 до 14:00 транспорт не будет ходить по следующим участкам:
— улица 2-я Новосибирская, от улицы Палисадной до улицы Окружной;
— улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
— улица Палисадная, от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окраинной;
— улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Эскадронной;
— улица Эскадронная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской.
В администрации обещают установить временные дорожные знаки на перечисленных улицах. Будет изменен режим работы светофоров. Горожанам советуют объезжать закрытые участки по маршрутам Лучистая — Окружная — Селькоровская и Городская — Предельная — Амундсена.
В 2024 году Россия отметит 79-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая траурно-торжественные мероприятия пройдут по всей Свердловской области. Главный парад региона традиционно пройдет в Екатеринбурге на площади 1905 года.