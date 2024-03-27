МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. ФСБ предупредила граждан о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте службы.
«В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий “служебных удостоверений” — Федеральная служба безопасности Российской Федерации информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично». — подчеркнули в ФСБ.
Кроме того, сотрудники ФСБ никогда не присылают гражданам копии своих служебных удостоверений. В спецслужбе также призвали не верить предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на некий безопасный счет или передачи их курьеру. «ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений», — говорится в заявлении.
В ФСБ также подчеркнули, что телефонные номера