ФСБ предупредила граждан о мошенниках, представляющихся сотрудниками спецслужбы

«В связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в ФСБ России по фактам мошенничества — хищения их личных или кредитных средств неизвестными лицами с использованием подменных телефонных номеров, идентичных номерам телефонов доверия ФСБ России, приемной ФСБ России, справочного телефона ФСБ России, а также направлением по электронным мессенджерам фотографий “служебных удостоверений” — Федеральная служба безопасности Российской Федерации информирует: не верьте звонкам от так называемых сотрудников и следователей ФСБ России о том, что вы являетесь подозреваемым (обвиняемым). Уведомление гражданина о привлечении в качестве подозреваемого (обвиняемого) осуществляется исключительно в письменном виде и вручается лично». — подчеркнули в ФСБ.