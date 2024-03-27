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В Коктебеле реконструируют набережную: ее длина составит 1,9 километра

Гоцанюк: в Коктебеле реконструируют двухкилометровую набережную.

В феодосийском Коктебеле ведется реконструкция набережной протяженностью почти два километра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

По его словам, реконструкция проводится за счет средств госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

— Лично осмотрел ход строительства, пообщался с подрядчиком, — отметил крымский премьер.

Руководитель республиканского правительства заверил, что работы идут по графику. Протяженность набережной составит 1,9 километра. Гоцанюк рассказал, что прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную — до 35−50.

На объекте планирую оборудовать волноотбойные стены и пандусы, а также организовать освещение.

— После реконструкции территория набережной преобразится, будет красивой и комфортной для отдыхающих.

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