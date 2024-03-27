В Коктебеле реконструируют набережную: ее длина составит 1,9 километра

В феодосийском Коктебеле ведется реконструкция набережной протяженностью почти два километра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
По его словам, реконструкция проводится за счет средств госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».
— Лично осмотрел ход строительства, пообщался с подрядчиком, — отметил крымский премьер.
Руководитель республиканского правительства заверил, что работы идут по графику. Протяженность набережной составит 1,9 километра. Гоцанюк рассказал, что прогулочную зону расширят до 30 метров, а пляжную — до 35−50.
На объекте планирую оборудовать волноотбойные стены и пандусы, а также организовать освещение.
— После реконструкции территория набережной преобразится, будет красивой и комфортной для отдыхающих.