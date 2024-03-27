Более 70 мигрантов выдворят из Челябинской области

Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, только за один день мероприятия «Нелегальный мигрант» суды постановили выдворить 18 человек, в том числе девять — в принудительном порядке. В ходе рейдов задержали четверых иностранцев, находящихся в федеральном розыске. Также выявили 20-летнего уроженец ближнего зарубежья, который не покинул территорию России в установленный законом срок. Он должен был уехать, потому что у него аннулировали российское гражданство за совершение преступления. Теперь по решению Ленинского райсуда Челябинска молодого человека принудительно выдворят из страны.