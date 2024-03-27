В Пермском крае откроется еще пять виртуальных концертных залов

— Для этого будут приобретаться автоклубы, это будет своеобразный проект мобильной культуры, — рассказала Алла Платонова. — Также в Пермском крае будут открыты еще пять виртуальных концертных зала. Это будет прекрасная возможность всем жителям Прикамья почувствовать сопричастность и насладиться творчеством музыкантов, которые будут приезжать с концертами в наш регион.