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В Пермском крае откроется еще пять виртуальных концертных залов

В Прикамье в отделенные уголки будут ездить автоклубы.

Источник: портал правительства Пермского края

Культура в нашем крае проникнет даже в самые отдаленные уголки. Об этом во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» рассказала министра культуры Пермского края Алла Платонова.

— Для этого будут приобретаться автоклубы, это будет своеобразный проект мобильной культуры, — рассказала Алла Платонова. — Также в Пермском крае будут открыты еще пять виртуальных концертных зала. Это будет прекрасная возможность всем жителям Прикамья почувствовать сопричастность и насладиться творчеством музыкантов, которые будут приезжать с концертами в наш регион.

музыка