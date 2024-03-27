В омском микрорайоне Кузьминки откроется химико-технологический лицей

В министерстве образования обсудили образовательную модель в лицее и решили, что лицей будет химико-технологическим. Здесь планируется открыть общеобразовательные и профильные классы, ввести программы дополнительного образования. Сообщается, что в учреждении будут готовить будущих специалистов для сферы химических технологий.
«На рабочей встрече обсудили создание эргономичного пространства для школьников, современного пищеблока, а также брендирование аудиторий и создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов в коллаборации с партнерами лицея. Отмечу, что при запуске нового химико-технологического лицея мы изучаем опыт коллег в других регионах и опираемся на собственный опыт в создании инженерного лицея на Космическом проспекте, который начнет работу уже с нового учебного года», — рассказал министр образования Иван Кротт.
Напомним, что лицей рассчитан на 1122 места. Здесь будет открытое пространство с зоной коворкинга, а также актовый зал с балконом.