В омском микрорайоне Кузьминки откроется химико-технологический лицей

«На рабочей встрече обсудили создание эргономичного пространства для школьников, современного пищеблока, а также брендирование аудиторий и создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов в коллаборации с партнерами лицея. Отмечу, что при запуске нового химико-технологического лицея мы изучаем опыт коллег в других регионах и опираемся на собственный опыт в создании инженерного лицея на Космическом проспекте, который начнет работу уже с нового учебного года», — рассказал министр образования Иван Кротт.