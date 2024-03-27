Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В омском микрорайоне Кузьминки откроется химико-технологический лицей

В Омске в 2024 году откроется новый лицей в микрорайоне Кузьминки. Об этом в среду, 27 марта 2024 года, сообщило Министерство образования Омской области.

В министерстве образования обсудили образовательную модель в лицее и решили, что лицей будет химико-технологическим. Здесь планируется открыть общеобразовательные и профильные классы, ввести программы дополнительного образования. Сообщается, что в учреждении будут готовить будущих специалистов для сферы химических технологий.

«На рабочей встрече обсудили создание эргономичного пространства для школьников, современного пищеблока, а также брендирование аудиторий и создание специальных учебных лабораторий и естественнонаучных квантумов в коллаборации с партнерами лицея. Отмечу, что при запуске нового химико-технологического лицея мы изучаем опыт коллег в других регионах и опираемся на собственный опыт в создании инженерного лицея на Космическом проспекте, который начнет работу уже с нового учебного года», — рассказал министр образования Иван Кротт.

Напомним, что лицей рассчитан на 1122 места. Здесь будет открытое пространство с зоной коворкинга, а также актовый зал с балконом.

образование