В Челябинске родителям дали возможность самим пройти ЕГЭ

Для собравшихся был даже продемонстрирован запланированный казус: один из «экзаменуемых» не выключил будильник и был удалён из экзаменационного помещения за нарушение дисциплины. В целом, корреспондент остался удовлетворён увиденным. Из заданий «исчезла откровенная угадайка», для того, чтобы найти правильный ответ, нужно серьёзно подготовиться. Есть новелла: КИМы теперь не поступают в опечатанных конвертах, а распечатываются непосредственно перед экзаменом. Однако, протестировав на себе все прелести ЕГЭ, автор остался убеждён, что при наличии соответствующей подготовки, сдать экзамен современному школьнику вполне по силам.