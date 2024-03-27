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В Челябинске родителям дали возможность самим пройти ЕГЭ

Челябинский образовательный центр № 2 сегодня принимал гостей: группа родителей, интересующимся процедурой сдачи единого госэкзамена, смогли на себе прочувствовать атмосферу экзамена.

Им продемонстрировали всё — от зачитывания приветственного слова, до процедуры сдачи контрольно-измерительных материалов. В мероприятии принял участие и журналист издания Полит74, подробно описавший происходящее в спецрепортаже.

Для собравшихся был даже продемонстрирован запланированный казус: один из «экзаменуемых» не выключил будильник и был удалён из экзаменационного помещения за нарушение дисциплины. В целом, корреспондент остался удовлетворён увиденным. Из заданий «исчезла откровенная угадайка», для того, чтобы найти правильный ответ, нужно серьёзно подготовиться. Есть новелла: КИМы теперь не поступают в опечатанных конвертах, а распечатываются непосредственно перед экзаменом. Однако, протестировав на себе все прелести ЕГЭ, автор остался убеждён, что при наличии соответствующей подготовки, сдать экзамен современному школьнику вполне по силам.

Ранее, «МК-Челябинск» писал, что депутат от Челябинской области считает, что ЕГЭ должен измениться уже в этом году.

образование