В Приволжском районе Казани ограничат движение на ряде улиц

С 22 мая по 4 июня полностью перекроют участок от дома № 40 до дома № 41а по улице Молодецкой, а также по улице Артельной от дома № 1 до перекрестка с улицей Урожайной. В эти же сроки частично закроют дорого возле дома № 4 по улице Молодецкой и возле дома № 27 по улице Кооперативной;