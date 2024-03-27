В Приволжском районе Казани ограничат движение на ряде улиц

В Приволжском районе Казани постепенно перекроют участки на нескольких улицах. Ограничения связаны с работами, проводимыми МУП «Водоканалом».
С 4 апреля по 1 мая частично закроют дорогу возле домов № 12 и № 18 по улице Молодецкой;
С 23 апреля по 25 мая частично закроют дорогу около дома № 24 по улице Молодецкой;
С 7 по 25 мая частично закроют дорогу около домов № 20 и № 22 по улице Молодецкой;
С 12 по 25 мая частично закроют дорогу возле дома № 10 по улице Молодецкой и возле дома № 27 по улице Кооперативной;
С 22 мая по 4 июня полностью перекроют участок от дома № 40 до дома № 41а по улице Молодецкой, а также по улице Артельной от дома № 1 до перекрестка с улицей Урожайной. В эти же сроки частично закроют дорого возле дома № 4 по улице Молодецкой и возле дома № 27 по улице Кооперативной;
С 4 июня по 24 июня полностью перекроют участок от перекрестка улиц Молодецкой и Урожайной до дома № 42 по улице Молодежной. Частично будет закрыта дорога около дома № 2а по улице Молодецкой и вблизи дома № 25 по улице Двинской;
С 11 июня по 24 июня полностью закроют участок от дома № 42 до дома № 49 по улице Молодецкой, а также частично возле перекрестка Молодецкой с Карбышева.
Ранее стало известно, что с 1 апреля в Казани парковка около экстрим-парка «Урам» будет закрыта.