В Казахстане снова похолодает в ближайшие дни

В ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.
«Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта», — говорится в сообщении.
Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед.