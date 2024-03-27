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В Казахстане снова похолодает в ближайшие дни

Синоптики озвучили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Baigenews

В ближайшие дни погоду Казахстана будет формировать обширный циклон из районов Екатеринбурга.

«Быстро перемещаясь через территорию страны, он принесет с собой осадки, а в горных районах ожидается переход дождя в мокрый снег. И если северные регионы еще не успели насладиться теплыми весенними днями, то жители южных областей почувствуют значительное понижение температуры воздуха уже к 30 марта», — говорится в сообщении.

Циклон также принесет с собой усиление ветра на большей части страны, а на севере ожидается гололед.