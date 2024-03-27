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В Омской области приняли решение по ограничениям из-за коронавируса

В Омске в среду, 27 марта 2024 года, состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Омской области.

Для дальнейшей стабилизации общей эпидемиологической обстановки руководитель штаба, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и регионального Минздрава продлить режим повышенной готовности на территории региона до 31 мая 2024 года.

Также принято решение о сохранении действующих ограничений, установленных распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».

Омичей также продолжат информировать о необходимости соблюдения комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса, направленных на предупреждение распространения коронавируса и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, что особенно важно в период завершения учебного года и проведения выпускных экзаменов.

коронавирус