В Омской области приняли решение по ограничениям из-за коронавируса

Для дальнейшей стабилизации общей эпидемиологической обстановки руководитель штаба, министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов поддержал предложение Роспотребнадзора и регионального Минздрава продлить режим повышенной готовности на территории региона до 31 мая 2024 года.
Также принято решение о сохранении действующих ограничений, установленных распоряжением Губернатора Омской области от 17.03.2020 № 19-р «О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Омской области».
Омичей также продолжат информировать о необходимости соблюдения комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса, направленных на предупреждение распространения коронавируса и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, что особенно важно в период завершения учебного года и проведения выпускных экзаменов.