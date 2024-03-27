В Омской области приняли решение по ограничениям из-за коронавируса

Омичей также продолжат информировать о необходимости соблюдения комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса, направленных на предупреждение распространения коронавируса и использования средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, что особенно важно в период завершения учебного года и проведения выпускных экзаменов.