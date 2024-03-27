Названа дата первой службы в новом кафедральном соборе Челябинска

Первую службу в храм кафедрального собора Рождества Христова возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В пресс-службе Челябинской митрополии сообщили, что в нижнем (крестильном) храме будут проводить Крещение. Для этого там установили баптистерий, в котором можно будет полностью погрузиться в воду.