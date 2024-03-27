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Названа дата первой службы в новом кафедральном соборе Челябинска

Освящение и богослужение в нижнем храме проведут уже 28 апреля, в праздник Вербного воскресенья.

Источник: Челябинская митрополия

Первую службу в храм кафедрального собора Рождества Христова возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В пресс-службе Челябинской митрополии сообщили, что в нижнем (крестильном) храме будут проводить Крещение. Для этого там установили баптистерий, в котором можно будет полностью погрузиться в воду.

До первой службы остается месяц, и в настоящее время там продолжают отделочные работы, оформление интерьера, роспись стен. К слову, над созданием фресок работает 70 мастеров.

«Иконостас выложен из оманского мрамора с применением резьбы ручной работы. Образы для него написали сестры Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря Екатеринбурга. В убранстве алтаря использована мозаика мастеров Свято-Елисаветинского женского монастыря Минска», — добавили в митрополии.

Также работа идет в зале церковных совещаний, келье священников, подсобных комнатах. Напомним, что строительство собора на Северо-Западе Челябинска стартовало в 2013 году.

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