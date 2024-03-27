КАД в Кронштадте перекроют в обе стороны

Если будет скапливаться пробка, то сделают короткие интервалы, чтобы пропустить транспорт. При этом выехать из Кронштадта в сторону Бронки и Горской можно будет как обычно. Перекрытия связаны с реконструкцией развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Если работы завершат раньше, то и движение восстановят в более короткий срок.