КАД в Кронштадте перекроют в обе стороны

С 2:00 до 5:00 28 марта на 126-м километре КАД полностью перекроют сквозной проезд по внешнему и внутреннему кольцу, сообщает 27 марта пресс-служба Дирекции КЗС. Внешнее кольцо мобильные экипажи ГИБДД закроют на подъезде к развязке с Кронштадтским шоссе, внутреннее — перед въездом в тоннель судопропускного сооружения С-1, на дублере, в районе АЗС «Роснефть» и выезде с форта «Константин».
Если будет скапливаться пробка, то сделают короткие интервалы, чтобы пропустить транспорт. При этом выехать из Кронштадта в сторону Бронки и Горской можно будет как обычно. Перекрытия связаны с реконструкцией развязки КАД с Кронштадтским шоссе. Если работы завершат раньше, то и движение восстановят в более короткий срок.