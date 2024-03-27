Теплоходы «Ом» начнут ходить между Самарой и Подголятино с 28 марта

В четверг, 28 марта 2024 года, в Самаре на Волгу выйдут теплоходы «Ом». Они будут возить пассажиров до села Подголятино. Информация об этом размещена на сайте Самарского речного пассажирского предприятия.
Согласно расписанию, суда будут курсировать по маршруту Самара — Подголятино ежедневно. Отправление из областной столицы намечено на 6:00, 8:00 (Проран), 14:00, 16:00 (П) и 19:00. Рейсы в обратном направлении: в 6:45, 8:45, 14:45, 16:45, 19:45.
Представители речного предприятия отмечают, что в расписании движения «Омиков» могут возникнуть изменения. Это зависит от гидрометеорологической обстановки и пассажиропотока.