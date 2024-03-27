Лоси пока живут по-зимнему. Они плохо видят, и их плохо видно

У лосей ещё зима: самцы продолжают ходить группами и рогов у них пока нет. Такую компанию заметил во Всеволожском районе Ленинградской области биолог Павел Глазков и показывает 27 марта в своем канале «Каждой твари по паре».
«Вот таким, еле заметным, тёмным пятном смотрится лось на расстоянии примерно 100 метров. У этих животных покровительственная, как правило, бурая окраска. На тёмной голове выделяются светлый кончик морды и уши».
На этих кадрах — самцы. Зимой они сбиваются в группы ради безопасности. Двое из них лежат, а третий, возможно, специально стоит в стороне и оберегает отдых друзей. Сейчас они безрогие, но по оставшимся местам крепления рогов к черепу можно безошибочно определить: самец перед нами или самка. Видят лоси плохо, зато у них прекрасный слух. Уши насторожены даже во время отдыха: животное вращает ими, сканируя окружающую обстановку.
Пока самцы ведут холостяцкую жизнь, беременные лосихи воспитывают подрастающих детёнышей, которые родились прошлой весной. Через пару месяцев, сразу после новых родов, лосята-подростки навсегда покинут своих матерей.