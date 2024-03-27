Лоси пока живут по-зимнему. Они плохо видят, и их плохо видно

На этих кадрах — самцы. Зимой они сбиваются в группы ради безопасности. Двое из них лежат, а третий, возможно, специально стоит в стороне и оберегает отдых друзей. Сейчас они безрогие, но по оставшимся местам крепления рогов к черепу можно безошибочно определить: самец перед нами или самка. Видят лоси плохо, зато у них прекрасный слух. Уши насторожены даже во время отдыха: животное вращает ими, сканируя окружающую обстановку.