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В Челябинскую область вслед за дождями придут заморозки

Погода испортилась.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

Жителей Челябинской области в ближайшие два дня ожидает пасмурная и сырая погода. К тому же в пятницу заметно похолодает, так что выпавшие ранее осадки превратятся в гололед, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на областной гидрометеоцентр.

В четверг, 28 марта, на Южном Урале продолжат идти начавшиеся в среду дожди и мокрый снег. Отдельные районы утром утонут в тумане, где-то возможен гололед.

В темное время суток температура воздуха на большей части территории будет положительной — 2−3 градуса тепла. Днем до +7 градусов.

В пятницу к осадкам прибавится заметное похолодание, а дождь превратится в снег. Ночью ожидается до −9 градусов, днем будет максимум 2 градуса выше ноля. Ветер южного направления сменится на северный и северо-западный с порывами до 15 метров в секунду.

С субботе погода обещает немного улучшиться. Небо частично прояснится, дожди прекратятся и снова станет тепло.