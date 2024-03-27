В Челябинскую область вслед за дождями придут заморозки

Жителей Челябинской области в ближайшие два дня ожидает пасмурная и сырая погода. К тому же в пятницу заметно похолодает, так что выпавшие ранее осадки превратятся в гололед, передает корреспондент АиФ-Челябинск со ссылкой на областной гидрометеоцентр.